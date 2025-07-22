Татьяна Ким назвала нового главу Вайлдберриз Банка

Председателем правления Вайлдберриз Банка станет экс-зампред ВТБ Георгий Горшков

Пост председателя правления Вайлдберриз банка после получения согласования от ЦБ займет экс-зампред ВТБ Георгий Горшков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Wildberries & Russ Татьяна Ким.

По ее словам, названный топ-менеджер займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, будет курировать Вайлдберриз банк, развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, повышая качество и удобство финансовых услуг.

«Рада, что теперь к нашей команде присоединился один из лучших специалистов рынка», — написала Ким. Об уходе Горшкова из правления одного из крупнейших российских банков, где он в последнее время отвечал за розничный бизнес, стало известно в конце мая.

Ранее сообщалось, что Wildberries выпустит собственные банковские карты на физическом носителе, которыми можно будет рассчитываться в том числе офлайн. Отмечалось, что сотрудники компании такими картами уже пользуются. Также Ким указывала, что Wildberries сейчас находится на этапе трансформации в экосистему.