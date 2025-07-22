Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене и пообещал «заняться им»

Трамп: Обаму, Байдена и Клинтон ждут уголовные дела

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме.

Как утверждает Трамп, у него имеются документальные подтверждения. «Лидером банды был президент Обама, Барак Хусейн Обама», — подчеркнул он. Кроме того, к ответственности необходимо привлечь экс-президента страны Джо Байдена и проигравшую на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон. Трамп пояснил, что «они попытались своровать выборы».

«После того, что они сделали со мной, независимо от того, правильно это или нет, пришло время заняться людьми», — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп выложил в сеть созданный искусственным интеллектом ролик об аресте Барака Обамы. Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов в том числе Обамы и Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона». Далее в 45-секундном видеоролике, созданном искусственным интеллектом, Трамп и Обама сидят в Овальном кабинете, прежде чем Обаму арестовывают агенты ФБР под песню YMCA группы The Village People, которую Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.