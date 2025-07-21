Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 21 июля 2025Мир

Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

Трамп выложил ИИ-ролик с арестом Обамы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп выложил в сеть созданный искусственным интеллектом ролик об аресте бывшего американского лидера Барака Обамы. Политик добавил публикацию на свою страницу в соцсети TruthSocial.

Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона». Далее в 45-секундном видеоролике, созданном искусственным интеллектом, Трамп и Обама сидят в Овальном кабинете, прежде чем Обаму арестовывают агенты ФБР под песню «YMCA» группы The Village People, которую Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

    ВСУ попытались ударить по Москве

    «Бурановские бабушки» отреагировали на внесение в базу «Миротворца»

    Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

    Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

    Силу дождей в Москве оценили

    В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

    Рэпер Navai преподнес возлюбленной сумку Hermès с «Дошираком» внутри

    Капитан «Краснодара» пожаловался на пустые трибуны в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости