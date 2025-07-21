Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

Трамп выложил ИИ-ролик с арестом Обамы

Президент США Дональд Трамп выложил в сеть созданный искусственным интеллектом ролик об аресте бывшего американского лидера Барака Обамы. Политик добавил публикацию на свою страницу в соцсети TruthSocial.

Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона». Далее в 45-секундном видеоролике, созданном искусственным интеллектом, Трамп и Обама сидят в Овальном кабинете, прежде чем Обаму арестовывают агенты ФБР под песню «YMCA» группы The Village People, которую Трамп активно использовал во время своей предвыборной кампании.

