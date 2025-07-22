Туристка едва не лишилась уха после укуса паука на острове в Европе

The Mirror: Британская туристка едва не лишилась уха после укуса паука в Греции

Британская туристка едва не лишилась уха после укуса паука на греческом острове Родос. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

Уточняется, что 20-летняя Холли Хайзер отдыхала на курорте Европы с бабушкой в июне 2025 года. Через два дня после прилета девушка проснулась с опухшим левым ухом. Сначала туристка не придала этому значения, подумав, что ухо распухло из-за ношения во время полета наушников.

На следующий день ситуация усугубилась, и из уха Хайзер начал выделяться гной. Британка решила, что у нее бактериальная инфекция, и обратилась за помощью ко врачу, который выписал пациентке антибиотики. Однако лекарства не помогали, а во время обратного полета туристка и вовсе почувствовала колющую боль.

«Из-за давления в самолете у меня было ощущение, будто меня кто-то ударил ножом. Ухо стало вдвое больше, оно было похоже на цветную капусту. Я боялась потерять его», — призналась Хайзер.

По возвращении в Великобританию девушка обратилась в местную больницу и с ужасом узнала, что антибиотики, которые ей давали в Греции, годами не использовались в медицине и вызвали инфекцию. Врачам пришлось удалить абсцесс, и во время операции хирурги обнаружили, что причиной травмы был укус паука.

После произошедшего Хайзер призвала других туристов использовать репелленты и читать отзывы о чистоте в отелях, поскольку, по ее мнению, это могло сыграть свою роль.

Ранее другая жительница Великобритании чуть не лишилась ноги после того, как ее во время сна укусил загадочный паук. Сначала рана выглядела как обычный укус насекомого, но через 48 часов женщина уже не могла ходить.

