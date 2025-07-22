Женщина чуть не лишилась ноги из-за укуса загадочного паука

Daily Star: Британка чуть не лишилась ноги из-за нападения загадочного паука

Жительница Великобритании чуть не лишилась ноги после того, как ее во сне укусил загадочный паук. Свою историю Тейлор Девапрасад рассказала Daily Star.

Членистоногое укусило 29-летнюю женщину ночью 24 мая. Сначала Девапрасад не придала значения небольшой ранке на подколенной ямке, однако два дня спустя ее нога настолько распухла, что не сгибалась. «Сначала все выглядело как обычный укус насекомого, но через 48 часов я уже не могла ходить», — поделилась страшными воспоминаниями британка.

Ее госпитализировали с высокой температурой и назначили курс антибиотиков внутривенно. «Я не представляла, что подобная мелочь может превратиться во что-то опасное. Врачи сказали, что инфекция попала в кровоток и существует опасность для моей жизни», — рассказала Девапрасад.

За четыре дня в клинике перебрали семь антибиотиков, и в итоге один из них начал действовать. Как рассказала британка, к тому моменту врачи уже думали, что им придется ампутировать ей часть ноги.

Девапрасад пошла на поправку, однако нога до сих пор болит, а цвет кожи на месте укуса изменился. «Раньше я считала глупостью страхи перед пауками. Теперь не считаю», — подытожила женщина. Какой именно паук укусил ее, установить так и не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании несколько месяцев мучилась от боли после того, как ее кто-то укусил. Женщина решила, что стала жертвой нападения паука из рода стеатода или коричневого паука-отшельника.

