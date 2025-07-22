Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:05, 22 июля 2025Из жизни

Женщина чуть не лишилась ноги из-за укуса загадочного паука

Daily Star: Британка чуть не лишилась ноги из-за нападения загадочного паука
Никита Савин
Никита Савин

Фото: dailystar.co.uk

Жительница Великобритании чуть не лишилась ноги после того, как ее во сне укусил загадочный паук. Свою историю Тейлор Девапрасад рассказала Daily Star.

Членистоногое укусило 29-летнюю женщину ночью 24 мая. Сначала Девапрасад не придала значения небольшой ранке на подколенной ямке, однако два дня спустя ее нога настолько распухла, что не сгибалась. «Сначала все выглядело как обычный укус насекомого, но через 48 часов я уже не могла ходить», — поделилась страшными воспоминаниями британка.

Ее госпитализировали с высокой температурой и назначили курс антибиотиков внутривенно. «Я не представляла, что подобная мелочь может превратиться во что-то опасное. Врачи сказали, что инфекция попала в кровоток и существует опасность для моей жизни», — рассказала Девапрасад.

Материалы по теме:
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022

За четыре дня в клинике перебрали семь антибиотиков, и в итоге один из них начал действовать. Как рассказала британка, к тому моменту врачи уже думали, что им придется ампутировать ей часть ноги.

Девапрасад пошла на поправку, однако нога до сих пор болит, а цвет кожи на месте укуса изменился. «Раньше я считала глупостью страхи перед пауками. Теперь не считаю», — подытожила женщина. Какой именно паук укусил ее, установить так и не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании несколько месяцев мучилась от боли после того, как ее кто-то укусил. Женщина решила, что стала жертвой нападения паука из рода стеатода или коричневого паука-отшельника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    В правительстве назвали сферы работы большинства ветеранов СВО

    Названы три убивающие здоровье ног летом ошибки

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости