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13:19, 26 июня 2025Из жизни

Женщина рассказала о месяцах мучительной боли после таинственного укуса

NTK: Британка месяцами мучилась от боли после укуса насекомого или паука
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rotational / Wikimedia

Жительница Великобритании рассказала, что на протяжении нескольких месяцев мучилась от боли после того, как ее кто-то укусил. Об этом пишет Need To Know (NTK).

30-летняя Пейдж Олдфилд обнаружила маленький волдырь на ноге утром после похода в бар с друзьями. Женщина решила, что ее укусил комар, и не придала этому значения. Однако вскоре волдырь начал сильно зудеть, а потом на его месте появилась круглая гноящаяся рана. Родные Олдфилд просили ее обратиться к врачу, однако она продолжала игнорировать нарыв, считая, что вскоре все пройдет само. «Я держала рану в чистоте, насколько это было возможно, и думала, что все пройдет. Но потом у меня начались мучительные стреляющие боли в ноге», — рассказала британка.

Олдфилд решила пойти к врачу, только когда заметила, что таинственная рана не только не заживает, но и увеличивается. Медсестры в поликлинике «открыли рот от удивления», увидев ногу женщины. Анализ показал, что в ране развилась сильная инфекция. Олдфилд назначили антибиотики. «Когда курс подходил к концу, я начала паниковать. Рана явно уменьшилась, но полностью не зажила. У меня было чувство, что, когда корка отпадет, все начнется сначала», — поделилась она тревожными воспоминаниями.

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В итоге так и вышло. По словам британки, дыра в ее ноге была такой большой, что туда можно было засунуть палец. Из-за постоянной боли Олдфилд почти не спала и не могла носить брюки. В отчаянии она уверилась, что вскоре потеряет ногу. В итоге ей назначили более длительный курс антибиотиков, и он помог.

Врачи так и не смогли выяснить, какое именно насекомое или паукообразное укусило Олдфилд. Она считает, что стала жертвой нападения паука из рода стеатода или коричневого паука-отшельника. Их укусы могут приводить к похожим симптомам.

Ранее знаменитая мексиканская актриса попала в больницу после укуса огромной черной вдовы. Женщина неожиданно почувствовала себя плохо и только в клинике узнала о нападении насекомого.

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