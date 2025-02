Огромный смертельно ядовитый паук вырвал кусок из ноги знаменитой актрисы

NTK: Знаменитую мексиканскую актрису Синтию Клитбо укусила черная вдова

Знаменитая мексиканская актриса попала в больницу после укуса огромной черной вдовы. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

57-летняя Синтия Клитбо, которая прославилась ролями в многочисленных мыльных операх, попала в клинику 14 февраля. Она отдыхала после съемочного дня в Гвадалахаре, штат Халиско, когда почувствовала себя плохо. У актрисы начались сильные мышечные спазмы и судороги.

«Меня укусил паук, который называется Latrodectus. Это огромный паук и, в общем, мне дают противоядие. Я уже видела фотографию паука, и он очень страшный. Мышцы до сих пор подрагивают, там, где он укусил — целый кусок кожи вырвал», — рассказала Клитбо на следующий день. Она уточнила, что смертельно ядовитое членистоногое укусило ее за ногу.

Актриса успокоила поклонников, и сказала, что теперь с ней все в порядке, так как противоядие дали ей вовремя.

Укусы черных вдов могут быть смертельно опасны для человека. Особенно их яд опасен для детей и пожилых людей. До 2010 года черные вдовы считались самыми ядовитыми пауками в мире, однако теперь на первое место ученые ставят странствующих пауков из Бразилии.

Ранее сообщалось, что в США музыкант едва не лишился ноги из-за паука. Его укусил коричневый паук-отшельник.