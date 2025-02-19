Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:38, 19 февраля 2025Из жизни

Огромный смертельно ядовитый паук вырвал кусок из ноги знаменитой актрисы

NTK: Знаменитую мексиканскую актрису Синтию Клитбо укусила черная вдова
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Знаменитая мексиканская актриса попала в больницу после укуса огромной черной вдовы. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

57-летняя Синтия Клитбо, которая прославилась ролями в многочисленных мыльных операх, попала в клинику 14 февраля. Она отдыхала после съемочного дня в Гвадалахаре, штат Халиско, когда почувствовала себя плохо. У актрисы начались сильные мышечные спазмы и судороги.

«Меня укусил паук, который называется Latrodectus. Это огромный паук и, в общем, мне дают противоядие. Я уже видела фотографию паука, и он очень страшный. Мышцы до сих пор подрагивают, там, где он укусил — целый кусок кожи вырвал», — рассказала Клитбо на следующий день. Она уточнила, что смертельно ядовитое членистоногое укусило ее за ногу.

Материалы по теме:
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022

Актриса успокоила поклонников, и сказала, что теперь с ней все в порядке, так как противоядие дали ей вовремя.

Укусы черных вдов могут быть смертельно опасны для человека. Особенно их яд опасен для детей и пожилых людей. До 2010 года черные вдовы считались самыми ядовитыми пауками в мире, однако теперь на первое место ученые ставят странствующих пауков из Бразилии.

Ранее сообщалось, что в США музыкант едва не лишился ноги из-за паука. Его укусил коричневый паук-отшельник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше