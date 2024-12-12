Музыкант едва не лишился ноги из-за паука

Американский музыкант Гейб Ластмен попал в больницу после укуса коричневого паука-отшельника и едва не лишился ноги. Об этом пишет издание The Guardian.
Ластмен не видел паука и заметил не сам укус, а лишь его последствия. С каждым днем ему становилось все хуже. Сначала у него отекла и стала чесаться лодыжка. На третий день на ногу было невозможно ступить, а лодыжка приобрела багровый оттенок. Вечером музыкант едва дотерпел до конца выступления, после чего друзья отвезли его в больницу.
Врачи прописали Ластмену сразу три типа антибиотиков и предупредили, что ему грозит ампутация. Определить причину воспаления удалось не сразу. В конце концов медики разглядели на отекшей лодыжке след укуса.
Врач сказал, что меня, по его мнению, укусил коричневый паук-отшельник. Передо мной в больницу поступила женщина с укусом на руке. У нее были те же симптомы, что у меня, и такие же царапины на руке — это признак инфекции. В итоге ей ампутировали большую часть руки
Через пять дней антибиотики начали действовать. Вскоре Ластмен выписался из больницы, но для полного выздоровления потребовалось время. Первые две недели он по-прежнему не мог опираться на ногу без боли.
Друзья в шутку зовут музыканта человеком-пауком, хотя, по его словам, укус не дал ему никаких сверхспособностей. После этого случая у него появилась лишь новая привычка: теперь он всегда проверяет обувь, прежде чем надеть. Пауки любят прятаться в ботинках, а второй раз рисковать ему не хочется.
В 2019 году сообщалось, что из-за укуса коричневого паука-отшельника британскому актеру Мэтью Филипсу грозила ампутация ноги. Яд этих членистоногих вызывает омертвение тканей, в результате на месте укуса может образоваться некротическая язва.