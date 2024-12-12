Музыкант едва не лишился ноги из-за паука

Американскому музыканту Гейбу Ластмену грозила ампутация ноги из-за укуса паука

Американский музыкант Гейб Ластмен попал в больницу после укуса коричневого паука-отшельника и едва не лишился ноги. Об этом пишет издание The Guardian.

Ластмен не видел паука и заметил не сам укус, а лишь его последствия. С каждым днем ему становилось все хуже. Сначала у него отекла и стала чесаться лодыжка. На третий день на ногу было невозможно ступить, а лодыжка приобрела багровый оттенок. Вечером музыкант едва дотерпел до конца выступления, после чего друзья отвезли его в больницу.

Врачи прописали Ластмену сразу три типа антибиотиков и предупредили, что ему грозит ампутация. Определить причину воспаления удалось не сразу. В конце концов медики разглядели на отекшей лодыжке след укуса.

Врач сказал, что меня, по его мнению, укусил коричневый паук-отшельник. Передо мной в больницу поступила женщина с укусом на руке. У нее были те же симптомы, что у меня, и такие же царапины на руке — это признак инфекции. В итоге ей ампутировали большую часть руки Гейб Ластмен музыкант, укушенный пауком

Через пять дней антибиотики начали действовать. Вскоре Ластмен выписался из больницы, но для полного выздоровления потребовалось время. Первые две недели он по-прежнему не мог опираться на ногу без боли.

Друзья в шутку зовут музыканта человеком-пауком, хотя, по его словам, укус не дал ему никаких сверхспособностей. После этого случая у него появилась лишь новая привычка: теперь он всегда проверяет обувь, прежде чем надеть. Пауки любят прятаться в ботинках, а второй раз рисковать ему не хочется.

В 2019 году сообщалось, что из-за укуса коричневого паука-отшельника британскому актеру Мэтью Филипсу грозила ампутация ноги. Яд этих членистоногих вызывает омертвение тканей, в результате на месте укуса может образоваться некротическая язва.

