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17:09, 22 июля 2025Путешествия

Туристы в Европе устроили драку, сбросили голого мужчину в бассейн и попали на видео

Туристы устроили массовую драку на отдыхе в отеле в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристы устроили массовую драку на отдыхе в Европе и попали на видео. Кадры с места событий опубликовали в TikTok на канале Theoldmandad.

Инцидент произошел в отеле Marina Resort Benidorm курортного города Бенидорм, Испания. Предположительно, болельщики сборной Англии по футболу поссорились во время отдыха.

На видео показано, как во время драки между гостями голого мужчину сбросили в бассейн. Группу людей разнимает сотрудник службы безопасности гостиницы в черной одежде.

Разделенный на две части ролик стал вирусным в сети и набрал в общей сумме около пяти миллионов просмотров. В комментариях пользователи предположили, что дебоширами стали болельщики футбольного клуба Mansfield Town.

Ранее туристы из Великобритании устроили драку возле причала города Сан-Антонио на Ибице. Во время дебоша они столкнули женщину в воду.

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