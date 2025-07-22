Туристы в Европе устроили драку, сбросили голого мужчину в бассейн и попали на видео

Туристы устроили массовую драку на отдыхе в отеле в Испании

Туристы устроили массовую драку на отдыхе в Европе и попали на видео. Кадры с места событий опубликовали в TikTok на канале Theoldmandad.

Инцидент произошел в отеле Marina Resort Benidorm курортного города Бенидорм, Испания. Предположительно, болельщики сборной Англии по футболу поссорились во время отдыха.

На видео показано, как во время драки между гостями голого мужчину сбросили в бассейн. Группу людей разнимает сотрудник службы безопасности гостиницы в черной одежде.

Разделенный на две части ролик стал вирусным в сети и набрал в общей сумме около пяти миллионов просмотров. В комментариях пользователи предположили, что дебоширами стали болельщики футбольного клуба Mansfield Town.

Ранее туристы из Великобритании устроили драку возле причала города Сан-Антонио на Ибице. Во время дебоша они столкнули женщину в воду.