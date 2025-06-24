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13:08, 24 июня 2025Путешествия

Туристы устроили массовую драку и столкнули женщину в воду на отдыхе в Европе

The Sun: Туристы устроили драку возле яхты на причале Сан-Антонио на Ибице
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристы столкнули женщину в воду во время массовой драки на отдыхе в Европе и попали на видео. Очевидцы событий выложили ролик в TikTok, на него обратило внимание издание The Sun.

По данным источника, мужчины устроили драку возле причала города Сан-Антонио на Ибице, Испания. На кадрах, опубликованных в соцсетях, турист скидывает другого отдыхающего в воду. Во время стычки путешественники также столкнули с берега женщину, которая, по сообщениям очевидцев, является организатором вечеринки на яхте.

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Свидетели событий предположили, что причиной неадекватного поведения туристов стал отказ взойти на борт. «Англичане — такие проблемные люди», — написала автор видео. «Англичане очень образованны, мы не все одинаковые», — возразили ей в комментариях.

Ранее в Сан-Антонио турист разбил женщине голову во время драки у бассейна. Мужчина бросался стульями в своих оппонентов и задел других постояльцев отеля.

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