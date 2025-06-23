Турист разбил женщине голову стулом на отдыхе в Европе и попал на видео

The Sun: На Ибице туристке разбили голову стулом, пока она отдыхала у бассейна

Агрессивный турист попал на видео, когда разбил женщине голову стулом, пока она отдыхала у бассейна в Европе. Очевидцы опубликовали кадры с места событий в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на них обратило внимание издание The Sun.

По данным источника, драка состоялась между постояльцами на отдыхе у бассейна в отеле Marco Polo в городе Сан-Антонио на острове Ибица, Испания.

На видео нарушитель бросает белый стул в туристку: женщина, хватаясь за голову, падает на пол. Затем стул летит в другого постояльца, который от удара спрыгивает в воду. Тем временем люди и персонал гостиницы пытаются успокоить мужчин и оказать помощь пострадавшей.

Точных данных о том, откуда приехали туристы, нет. Пользователи предположили в комментариях, что отдыхавшие могли оказаться жителями Великобритании, они написали: «Позорно по-британски» и «Типичное британское поведение». Сотрудники гостиницы отказались комментировать драку.

Ранее незнакомец в шутку сбросил в бассейн отца двоих детей в Испании. Мужчине потребовалась операция на голове и фиксация шеи из-за многочисленных переломов.