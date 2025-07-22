Учительницу христианской школы обвинили в сексуальной связи с ученицей

В США учительница христианской школы совратила несовершеннолетнюю девочку

В штате Алабама, США, 35-летнюю учительницу обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней и арестовали. Об этом сообщает WBRC.

Расследование началось после того, как родители жертвы обратились за помощью в полицию. Они заявили, что сотрудница христианской школы North River Christian Academy совратила их дочь. Полицейские изучили все доказательства, провели допросы и арестовали Сару Хаггинс Логан. По версии полиции, она вступила с девочкой как минимум в один половой акт.

Логан уволили. Предполагается, что ученица, чьи имя и возраст не раскрываются, была не единственной жертвой женщины. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана учительницу, преподававшую в частной религиозной школе Evangel Christian Academy, уличили в совращении школьника. Расследование в отношении женщины началось после жалобы в полицию.