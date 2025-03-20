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02:18, 20 марта 2025Из жизни

Учительницу арестовали за секс со школьником

В США учительницу религиозной школы уличили в совращении ученика
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

В американском штате Луизиана учительницу, преподававшую в частной религиозной школе Evangel Christian Academy, уличили в совращении школьника. Об этом пишет KSLA.

Расследование в отношении Лиллиан Макмиллан началось после того, как в полицию поступила жалоба о насильственных действиях сексуального характера, якобы произошедших в школе. Кто именно сообщил о преступлении, не уточняется.

На следующий день сотрудники полиции допросили Макмиллан, после чего она была арестована. В обвинениях, которые ей предъявили, упоминаются «запрещенные сексуальные действия, совершаемые преподавателем и учеником».

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Вот это да!
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