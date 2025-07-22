РИА: Мэр Курахово Падун платил наемникам за обстрел мирных жителей

Мэр Курахова Роман Падун в период, пока город находился под контролем Вооруженных сил Украины, платил иностранным наемникам за обстрел мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на горожан.

«Это мэр города делал. Приезжал, платил им [наемникам], чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне», — приводятся в публикации слова местного жителя.

Отмечается, что обстрелы проводились рано утром, и мэр всегда оперативно направлял на место прилета команду журналистов, которые фиксировали результаты якобы российских ударов.

Ранее один из горожан рассказал, как ВСУ во время боев за Курахово обстреляли подвал с мирными жителями. По его словам, ВСУ продолжали атаки до наступления темноты даже после того, как людям удалось перебраться в другой подвал на соседней улице.