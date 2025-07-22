Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:55, 22 июля 2025Бывший СССР

Украинский мэр Курахово платил наемникам за обстрел мирных жителей

РИА: Мэр Курахово Падун платил наемникам за обстрел мирных жителей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Мэр Курахова Роман Падун в период, пока город находился под контролем Вооруженных сил Украины, платил иностранным наемникам за обстрел мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на горожан.

«Это мэр города делал. Приезжал, платил им [наемникам], чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне», — приводятся в публикации слова местного жителя.

Отмечается, что обстрелы проводились рано утром, и мэр всегда оперативно направлял на место прилета команду журналистов, которые фиксировали результаты якобы российских ударов.

Ранее один из горожан рассказал, как ВСУ во время боев за Курахово обстреляли подвал с мирными жителями. По его словам, ВСУ продолжали атаки до наступления темноты даже после того, как людям удалось перебраться в другой подвал на соседней улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В угрозах Трампа России видят заслугу его жены Мелании. О чем президент США говорит с первой леди?

    Умерла глава Верховного суда России

    Правоохранители пришли с обыском к вице-губернатору российского региона

    Россиянам назвали опасные места для сбора грибов

    Раскрыты подробности двух новых обвинений для экс-замглавы Минобороны

    В Армении потребовали завести уголовное дело против Пашиняна

    Иранские аятоллы ударились в национализм

    Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через одну страну

    Блогер побывал в Абхазии и описал отношение к русским фразой «наши деньги там ждут»

    Китай снизил закупки российского угля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости