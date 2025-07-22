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00:08, 22 июля 2025Культура

Украинцы скупали билеты на концерт Гергиева на первый ряд с целью сорвать мероприятие

Il Fatto Quotidiano: Украинцы скупали билеты на концерт Гергиева на первый ряд
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Валерий Гергиев

Валерий Гергиев. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Украинцы и симпатизирующие стране активисты скупали билеты на первый ряд на отмененный концерт Валерия Гергиева в Казерте, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Билеты продавали по цене от десяти евро. Активисты планировали сорвать мероприятие. Кроме того, планировались акции протеста рядом с Королевским дворцом, где должен был пройти концерт.

Ранее концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменили. Руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за «близости» артиста к властям России. Сам Валерий Гергиев сообщил, что ничего не знает об отмене своего выступления на фестивале в Италии.

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