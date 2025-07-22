Украинцы скупали билеты на концерт Гергиева на первый ряд с целью сорвать мероприятие

Il Fatto Quotidiano: Украинцы скупали билеты на концерт Гергиева на первый ряд

Украинцы и симпатизирующие стране активисты скупали билеты на первый ряд на отмененный концерт Валерия Гергиева в Казерте, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Билеты продавали по цене от десяти евро. Активисты планировали сорвать мероприятие. Кроме того, планировались акции протеста рядом с Королевским дворцом, где должен был пройти концерт.

Ранее концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменили. Руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за «близости» артиста к властям России. Сам Валерий Гергиев сообщил, что ничего не знает об отмене своего выступления на фестивале в Италии.