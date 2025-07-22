Группа Fesco сообщила о падении российского рынка контейнеров на пять процентов

В первом полугодии российский контейнерный рынок упал на 4,9 процента, до 3,161 миллиона TEU (20-футовый контейнер, стандартная единица измерения). Об этом со ссылкой на данные транспортной группы Fesco сообщает РИА Новости.

При этом импорт упал на 8 процентов, до 1,321 миллиона TEU, а экспорт вырос на 7 процентов, до 969 тысяч TEU. Железнодорожный транзит сократился на 6 процентов, до 283 тысяч TEU, а внутренние перевозки — на 14 процентов, до 588 тысяч TEU.

Самым динамичным направлением остаются экспортные поставки через сухопутные пограничные переходы в Китай, где наблюдается рост на 16 процентов. Через порты Дальнего Востока экспорт вырос на 8 процентов, Новороссийска — на 4 процента. Вывоз товаров через порты Северо-Запада сократился в физическом выражении на 10 процентов.

В последние месяцы ситуация стала хуже. Отдельно в июне контейнерный рынок продемонстрировал падение на 12 процентов, до 490 тысяч TEU.

Ранее аналитическая компания «Эйлер» спрогнозировала, что в 2025 году погрузка на сети ОАО «РЖД» упадет на 7 процентов, до 1,1 миллиарда тонн. В последний раз такой результат наблюдался более 20 лет назад — в 2002 году. Он обусловлен сокращением погрузки почти всех крупных категорий, в том числе угля и углеводородов, за исключением удобрений.