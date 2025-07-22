Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

Утром во вторник, 22 июля, стало известно о кончине председателя Верховного суда (ВС) России, 72-летней Ирины Леонидовны Подносовой. Она была первой в истории России женщиной на посту главы высшей судебной инстанции, став преемницей бессменного на протяжении многих лет руководителя ВС Вячеслава Лебедева. В судебной системе Ирина Подносова считалась влиятельным человеком.
Биография Ирины Леонидовны — это пример жизненного пути, наполненного высокими принципами, профессионализмом и преданностью своему делу. Вне всякого сомнения, она оставила яркий след в истории судебной системы
Подносова проработала в судебной системе 35 лет
Она родилась в 1953 году в Пскове. В 1975-м окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) в один год с будущим президентом страны Владимиром Путиным. После учебы сразу пришла на работу в Леноблисполком на должность консультанта отдела юстиции. Карьера Подносовой развивалась в Ленинграде, где она долгое время работала юристом.
В 1990 году ее назначили судьей Лужского городского суда Ленинградской области, через 13 лет она его возглавила и руководила им до 2013 года. Затем Ирина Леонидовна перешла на пост председателя Ленинградского областного суда, а в 2018 году ее назначили главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
В 2020 году Подносова стала заместителем председателя Верховного суда России — председателя коллегии по экономическим спорам. Эта должность возникла после упразднения в 2014 году Высшего арбитражного суда.
С августа 2020 года по февраль 2024 года Подносова лично рассмотрела 11 731 кассационную жалобу на решения арбитражных судов, 1241 обращение о пересмотре судебных решений в порядке надзора, а также вынесла 40 определений о передаче жалоб на рассмотрение судебной коллегии по экономическим вопросам
Подносова стала единственным кандидатом на пост главы ВС после смерти Вячеслава Лебедева
С 1991 года пост председателя Верховного суда России занимал Вячеслав Лебедев. 23 февраля 2024 года он ушел из жизни. Ирина Подносова стала единственным претендентом на вакантную должность руководителя высшей судебной инстанции страны.
То, что сделано Вячеславом Михайловичем Лебедевым, то, как работает судебная система, — наверное, каких-то претензий к этой системе быть не может. Я сделаю все, чтобы укреплять и совершенствовать уже имеющуюся судебную систему
1 апреля 2024 года ВККС единогласно рекомендовала Ирину Подносову, ее кандидатуру поддержали ВС и Совет судей. После этого комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС.
9 апреля 2024 года глава государства внес в Совфед представление к ее назначению.
Ирина Подносова стала первой женщиной на посту председателя Верховного суда России
По словам Подносовой, принцип гуманизма прописан в УК РФ: за 20 лет число осужденных в российских колониях снизилось более чем в два раза — с 1 миллиона до 400 тысяч человек.
Причиной ухода из жизни Ирины Подносовой стало тяжелое заболевание
После назначения на пост председателя Верховного суда России у Ирины Леонидовны начались проблемы со здоровьем, но она продолжала выполнять свои обязанности. На Совете судей, прошедшем весной 2025 года, она приехала и планировала выступить с докладом о ситуации в судебной системе, однако вскоре покинула мероприятие.
Она боролась с онкологическим заболеванием
У Ирины Подносовой остались муж Сергей и сын Егор.
Сергей Подносов — военный пенсионер, заместитель главного врача по общим вопросам в туберкулезном санатории «Жемчужина» в Лужском районе Ленинградской области.
Егор Подносов — юрист, управляющий партнер и руководитель московского офиса в адвокатском бюро «ПромБизнесКонсалтинг». Он женат.
На должность главы ВС рассматривается несколько кандидатур
По неофициальным данным, рассматривается несколько кандидатур. Среди них — действующие судьи и юристы с внушительным опытом работы.
Процедура назначения установлена законом. ВККС объявит об открытии вакантной должности председателя Верховного суда и будет принимать заявки до определенного срока. К кандидатам предъявляется ряд требований:
- возраст — не моложе 35 лет;
- высшее юридическое образование;
- стаж работы в юриспруденции — не менее десяти лет.
Вероятнее всего, назначение состоится осенью: в пятницу, 25 июля, в Совете Федерации начинаются каникулы, которые продлятся до 1 сентября. За это время президент определится с кандидатурой
Председатель ВС назначается Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС. По закону, на председателя Верховного суда не распространяются возрастные ограничения.
Исполняющим обязанности главы ВС стал Юрий Иваненко
Президиум высшей судебной инстанции принял постановление, согласно которому исполнение обязанностей председателя ВС возложено на заместителя председателя ВС Юрия Иваненко, председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.