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08:36, 22 июля 2025Наука и техника

В Дагестане обнаружили древнее поселение возрастом около семи тысяч лет

Археологи обнаружили в Дагестане древнее поселение возрастом около 7 тысяч лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

Археологи обнаружили в Дагестане неподалеку от Дербента древнее поселение возрастом около семи тысяч лет, об этом сообщает НТВ.

Специалисты предполагали, что на месте находки действительно существовало поселение, однако их догадки подтвердились во время строительства нового участка федеральной трассы «Кавказ».

Во время работ были сняты верхние пласты почвы, в первую неделю ученые обнаружили уникальные каменные орудия, кувшины, керамические колеса, раскопали жилища по типу полуземлянок с очагом по центру. Одной из самых интересных находок археологи считают небольшие глиняные фигурки быков.

Руководитель экспедиционного отряда археологов Тарас Толубаев отметил, что данные находки являются наиболее древними для северо-восточных территорий Кавказа среди обнаруженных на сегодняшний день.

Специалисты пришли к выводу, что под землей на глубине двух метров находится не просто поселение, а целый город с хозяйственными постройками и ремесленными мастерскими. Они датируются эпохой энеолита, когда человечество переходило из каменного в бронзовый век. Еще глубже археологи рассчитывают найти более древние артефакты, которые позволят раскрыть древнюю историю Кавказа.

Ранее в Челябинской области студенты под руководством археолога Елены Куприяновой нашли останки древних людей и лошадей. Исследования проводились в Карталинском районе. Разбирая кости из погребений эпохи энеолита, специалисты университета обнаружили в одном из них не только человеческие останки, но и две фаланги — кости ног лошади. Такая находка впервые зафиксирована в российском регионе.

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