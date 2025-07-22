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12:05, 22 июля 2025Бывший СССР

В Греции задержали олигарха из Молдавии

Молдавского олигарха Плахотнюка задержали в Греции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк. Фото: Vlad Plahotniuc / wikipedia

Полиция Молдавии сообщила, что в Греции задержан бывший лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк. Заявление ведомства передает ТАСС.

«Некоторое время назад по официальным каналам связи Интерпола в Афинах нам сообщили, что задержаны два гражданина Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — указано в сообщении Генерального комиссариата полиции республики. Вторым задержанным является бывший депутат от Демократической партии Константин Цуду.

В октябре 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении граждан и компаний из России. В список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Плахотнюк, а также Илан Шор и его партия «Шор».

Тогда Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии поддержала санкции США против Плахотнюка. Отмечалось, что исключить человека из санкционного списка возможно только после того, как будет устранена причина его включения туда.

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