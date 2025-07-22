В Москве подростки раздели догола сверстника в лесу, жестоко избили и попали на видео

В Гольяново в Москве подростки раздели догола сверстника в лесу и жестоко избили

В районе Гольяново на востоке Москвы подростки раздели догола 17-летнего сверстника в лесу, жестоко избили и попали на видео. Ролик с издевательствами опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На представленных кадрах видно, как компания глумится над юношей в лесном массиве. Ему наносят удары по всему телу, заставляют снять одежду и обувь. Руководит действиями мучителей девушка. Подросток не раз просит их остановиться, но его никто не слушает.

Как выяснило издание, юношу также заставляли ложиться ягодицами вверх, нанося по ним удары палкой. В какой-то момент подростки заставили его развести ягодицы, чтобы унизить с помощью ветки.

Пострадавший подросток проживает в Измайлово. Его вывели в лес на «суд», поскольку он якобы задолжал кому-то из компании денег.

Несовершеннолетнего после издевательств поместили в «Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира» с различными травмами.

Как утверждает «Осторожно, новости», обидчики юноши и до этого издевались над подростками. Так, одного мальчика они унижали из-за длинных волос.

Ранее сообщалось, что в Колмогорово Кемеровской области подростки избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться с мужчиной.