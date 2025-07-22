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04:07, 22 июля 2025Бывший СССР

В России допустили вероятность новой попытки ВСУ прорваться в Курскую область

«МК»: ВСУ концентрируют силы на границе с Курской областью для попытки прорыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с «МК» допустил вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются снова прорваться в Курскую область.

«Наблюдая обстановку, могу сказать, что противник сейчас остро нуждается в каком-то таком медийном ходе, как год назад с Курской областью. Сейчас у них идет концентрация сил в районе Юнаковки — это райцентр в Сумской области», — отметил эксперт.

Он предположил, что ВСУ попробуют прорвать границу в тех же местах, что и в прошлом году, не считаясь с потерями. Суконкин добавил, что российские войска наносят огневое поражение по скоплениям украинских военных, однако они продолжают сосредотачивать силы.

«Вероятно, там будет какая-то попытка прорыва в течение ближайших двух недель», — заключил обозреватель.

Ранее депутат Верховной Рады республики Алексей Кучеренко заявил, что у ВСУ нет мобилизационного ресурса для проведения наступления. Он указал, что для проведения наступления нужно иметь соответствующий человеческий потенциал и мобилизационный резерв.

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