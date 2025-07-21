Депутат Рады заявил о невозможности наступления ВСУ

Депутат Рады Кучеренко: У ВСУ нет мобилизационного резерва для наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет мобилизационного ресурса для проведения наступления. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Кучеренко, передает ТАСС.

Он указал, что для проведения наступления нужно иметь соответствующий человеческий потенциал и мобилизационный резерв, которого, по его мнению, нет.

Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп, разговаривая с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что ВСУ должны перейти в наступление.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что ситуация для ВСУ на фронте критическая. К такому выводу он пришел после визита в Киев главы британского Генштаба Энтони Радакина. Приезд высокопоставленного военнослужащего может быть связан с продолжающимся российским наступлением и неспособностью ВСУ его остановить.