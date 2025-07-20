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17:02, 20 июля 2025Бывший СССР

Украинский депутат заявил о критической для ВСУ ситуации на фронте

Украинский депутат Дубинский: Ситуация для ВСУ на фронте критическая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) критическая. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

В такому выводу он пришел после визита в Киев главы британского Генштаба Энтони Радакина. Приезд высокопоставленного военнослужащего может быть связан с продолжающимся российским наступлением и неспособностью ВСУ его остановить, считает Дубинский.

В этой связи депутат заявляет о принципиальной позиции Владимира Зеленского, не желающего дать приказ ВСУ отступать. «Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт», — заключил Дубинский.

20 июля Зеленский заявил о намерении бить по российским тылам. «Российская логистика должна ощутимо страдать», — заявил он. Украинский лидер также сообщил о планах нарастить производство беспилотников.

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