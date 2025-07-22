В России начали прием заявок на отсрочку от армии для одной категории граждан

Минцифры России начало прием заявок на IT-отсрочку от армии

В России начался прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов. Об этом сообщило Минцифры в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, попадающие в данную категорию граждане могут подать заявку на отсрочку в осенний призыв 2025 года до 6 августа включительно через портал Госуслуг. IT-специалистам, состоящим на учете в районах Крайнего Севера, подать заявку можно до 6 сентября.

В свою очередь, работодатель должен будет направить данные о сотруднике с правом на отсрочку до 11 августа. «Если специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку», — подчеркнули в Минцифры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва для некоторых старообрядцев на пять лет — до 2030 года. Речь идет о россиянах из этой категории, которые приехали в страну из-за рубежа по программе переселенцев и занимаются фермерским хозяйством на Дальнем Востоке.