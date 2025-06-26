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16:46, 26 июня 2025Россия

Одна категория россиян получила отсрочку от призыва на пять лет

Президент России Путин подписал указ об отсрочке от призыва для старообрядцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва для некоторых старообрядцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, эта категория россиян получила отсрочку еще на пять лет — до 2030 года.

Прежний указ, подписанный президентом, подразумевал отсрочку на период с 2020 по 2025 год. Документ освобождал от срочной службы тех старообрядцев, кто приехал в Россию из-за рубежа по программе переселенцев и занимается фермерским хозяйством на Дальнем Востоке.

Ранее Путин поручил освободить от службы в армии граждан, которые с 11 мая 2014 года не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Речь идет о служащих Вооруженных сил, а также народной милиции и других формирований.

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