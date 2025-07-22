В России ограничат продажу билетов на поезда через сторонние агрегаторы

Госдума приняла закон об ограничении продажи билетов на поезда через агрегаторы

В России ограничат продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы. Соответствующий закон приняла Госдума в ходе пленарного заседания, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В источнике говорится, что оформление электронных билетов на поезда при отсутствии заключенного с перевозчиком договора не допускается. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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