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20:06, 22 июля 2025Путешествия

В России ограничат продажу билетов на поезда через сторонние агрегаторы

Госдума приняла закон об ограничении продажи билетов на поезда через агрегаторы
Алина Черненко

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В России ограничат продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы. Соответствующий закон приняла Госдума в ходе пленарного заседания, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В источнике говорится, что оформление электронных билетов на поезда при отсутствии заключенного с перевозчиком договора не допускается. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее россиянам подсказали способ купить билеты в купе поезда дешевле на 15 процентов. Для получения некоторых скидок нужно пройти регистрацию в программе «РЖД Бонус».

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