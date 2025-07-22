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16:19, 22 июля 2025Силовые структуры

В России осудили осквернившего памятник в Курской области гражданина Литвы

В Москве осудили осквернившего мемориал под Курском гражданина Литвы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве осудили осквернившего мемориал под Курском гражданина Литвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, с февраля 2023 года по август 2024 года 48-летний Валдас Барткевичюс, руководствуясь мотивом политической и идеологической ненависти к России, вступил в сговор с сообщниками для обеспечения наемников, участвующих в вооруженном конфликте против российских войск, автомобилями.

Для этого он приобрел на территории Литвы две машины и передал их наемникам. В период с сентября по ноябрь 2024 года он купил еще три автомобиля, которые передал формированиям, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области.

11 ноября 2024 года Барткевичюс, находясь у братской могилы воинов Советской Армии, расположенной в селе Казачья Локня, в присутствии посторонних лиц, демонстрируя циничное пренебрежение к общепринятым нормам морали и нравственности, совершил действия, оскверняющие воинское захоронение, разместив на своей странице в одной из социальных сетей публикацию с фотографией, зафиксировавшей процесс осквернения символа воинской славы. Он частично отделил звезду от памятной стелы на мемориале, таким образом повредив памятник.

Суд заочно приговорил его к 23 годам колонии строгого режима, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов, сроком на пять лет. Барткевичюс находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование по делу осквернившего памятник в Курской области литовца.

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