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18:02, 22 июля 2025Моя страна

В России построят инклюзивный храм

В Белгороде построят инклюзивный храм в честь святого мученика Иоанна Воина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Белгороде построят инклюзивный храм. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы администрации Белгорода Валентина Демидова.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятили камень, заложенный на месте возведения храма в честь святого мученика Иоанна Воина. «Его имя подчеркивает миссию храма: поддержка военных (участников СВО) и всех, кто борется с невзгодами — людей с ограничениями по здоровью, нуждающихся в духовной поддержке», — объяснил Демидов.

По словам главы города, храм будет уникальным. В нем будут присутствовать тактильные иконы, дублирование текстов шрифтом Брайля и адаптированная навигация. Кроме того, для слабослышащих представят трансляцию богослужений на жестовом языке. Для участников СВО в рамках президентской программы планируется создать пространство для реабилитации, духовных бесед и молитвенного покоя.

Строительство храма, предположительно, завершится к 9 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании «Портновская мануфактура Shishkin» и создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин из Екатеринбурга захотел создавать особенную одежду для ветеранов СВО.

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