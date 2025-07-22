В России захотели разрешить ездить по выделенной полосе еще одной категории водителей

В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе

В России захотели разрешить ездить по выделенной полосе еще одной категории водителей — мотоциклистам. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

В письме, направленном вице-премьеру России Виталию Савельеву, парламентарий заявил, что выделенные полосы, в отличие от обычных, нередко пустуют, при этом их ширина достигает четырех метров, что «потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств».

«Выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок (...) С учетом того, что мотоциклы и мопеды занимают объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, представляется целесообразным изучить вопрос о предоставлении данной категории права передвижения по выделенным полосам», — говорится в тексте обращения.

Автор также сослался на результаты ряда экспериментов по допуску мототранспорта на выделенные полосы, проведенных в том числе в Москве. По его словам, исследования показали, что риск угрозы безопасности дорожного движения в таких случаях минимален.

Ранее в России предложили в десять раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Действующий размер штрафа — 500 рублей.