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10:23, 22 июля 2025Россия

В России захотели разрешить ездить по выделенной полосе еще одной категории водителей

В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам ездить по выделенной полосе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России захотели разрешить ездить по выделенной полосе еще одной категории водителей — мотоциклистам. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

В письме, направленном вице-премьеру России Виталию Савельеву, парламентарий заявил, что выделенные полосы, в отличие от обычных, нередко пустуют, при этом их ширина достигает четырех метров, что «потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств».

«Выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок (...) С учетом того, что мотоциклы и мопеды занимают объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, представляется целесообразным изучить вопрос о предоставлении данной категории права передвижения по выделенным полосам», — говорится в тексте обращения.

Автор также сослался на результаты ряда экспериментов по допуску мототранспорта на выделенные полосы, проведенных в том числе в Москве. По его словам, исследования показали, что риск угрозы безопасности дорожного движения в таких случаях минимален.

Ранее в России предложили в десять раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Действующий размер штрафа — 500 рублей.

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