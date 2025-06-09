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09:43, 9 июня 2025Россия

В России захотели в 10 раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы

В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России захотели минимум в 10 раз увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении, передает ТАСС.

На сегодняшний день размер штрафа составляет 500 рублей, проектом закона его предлагается увеличить до 5 тысяч рублей или выше по решению каждого отдельного региона, но не более чем до 30 тысяч рублей.

Актуальность рассмотрения законопроекта объяснили появлением нового комплекса фотовидеофиксации «Эфир», который способен измерять уровень шума на дорогах. Сертификат на него в конце января выдал Росстандарт. Комплекс разработан для борьбы с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами.

Ранее в Москве предложили лишать водительских прав водителей за превышение уровня шума. Инициативу назвали «совсем жестким вариантом», который будет использован, если другие меры не подействуют.

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