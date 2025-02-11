Москвичей предложили лишать прав за одну провинность

В Мосгордуме предложили лишать водительских прав за превышение уровня шума

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предлагает лишать москвичей водительских прав за превышение уровня шума от транспортного средства, если после введения нового закона о запрете шума число нарушений не снизится. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление депутата в ходе круглого стола в Мосгордуме, посвященного вопросам эксплуатации автоматических шумомеров в Москве.

При этом решение лишать прав она назвала «совсем жестким вариантом», который будет использован, если другие меры не подействуют, сказала Стебенкова.

Ранее в дептрансе столицы объявили, что в Москве начнет работу новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир», который умеет измерять уровень шума на дорогах и будет штрафовать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. В настоящее время закон, ужесточающий наказание за использование чрезмерно шумных автомобилей и мотоциклов, а также вводящий шумомеры, еще не принят.