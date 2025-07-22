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12:20, 22 июля 2025Россия

В российском городе сотрудницу военкомата уволили из-за вагнеровцев

Ufa1.ru: В Белорецке сотрудницу военкомата уволили из-за вагнеровцев
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Белорецке (Башкортостан) сотрудницу военкомата уволили из-за вагнеровцев. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По данным издания, россиянка проявила некорректное поведение по отношению к бойцам. Председатель Курултая республики Константин Толкачев рассказал, что на нее пожаловались родственники представителей частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Как утверждает Толкачев, работница государственного учреждения вела себя бестактно по отношению к военнослужащим. После проверки женщину отстранили от должности.

До этого сообщалось, что в Самарской области взяли под охрану массовое захоронение бойцов ЧВК «Вагнер».

Еще раньше ветеран «Вагнера» Гост Юнгер рассказал о попытке мятежа внутри компании.

ЖЗЛ
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