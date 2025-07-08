В российском регионе взяли под охрану массовое захоронение вагнеровцев

В Самарской области взяли под охрану массовое захоронение бойцов ЧВК Вагнер

В Самарской области взяли под охрану массовое захоронение бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает «Царьград».

По информации издания, администрация Николаевского кладбища в Волжском районе установила камеры для наблюдения за местами захоронения вагнеровцев.

С чем связаны повышенные меры безопасности и были ли зафиксированы попытки вандализма в отношении могил бойцов, не уточняется.

Ранее ветеран «Вагнера» Гост Юнгер рассказал о попытке мятежа внутри ЧВК. Как вспомнил военный, попытка мятежа внутри «Вагнера» произошла в один из первых дней после подписания им контракта.