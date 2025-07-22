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22:50, 22 июля 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на текущую из кранов нефть

Жители деревни под Ачинском пожаловались, что у них из кранов течет нефть
Полина Кислицына (Редактор)

Жители деревни под Ачинском Красноярского края пожаловались на текущую у них из кранов нефть. Об этом пишет
Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о деревне Малый Улуй. На записи, сделанной жительницей улицы Дачной, можно увидеть жидкость черного цвета, льющуюся из смесителя у нее дома. Женщина утверждает, что подобных проблем с водоснабжением в их деревне прежде не было. Уточняется, что на место после жалоб местных жителей приехали специалисты, которые начали проверку системы на предмет неполадок.

Ранее о похожей проблеме сообщили ростовчане — у жильцов домов, расположенных на улице Подвойского, из кранов вместо воды полились песок и глина. По их словам, мутная, оставляющая грязные следы жидкость забила сантехнику и стала выводить из строя бытовую технику.

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