В российском регионе пожаловались на текущую из кранов нефть

Жители деревни под Ачинском пожаловались, что у них из кранов течет нефть

Жители деревни под Ачинском Красноярского края пожаловались на текущую у них из кранов нефть. Об этом пишет

Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о деревне Малый Улуй. На записи, сделанной жительницей улицы Дачной, можно увидеть жидкость черного цвета, льющуюся из смесителя у нее дома. Женщина утверждает, что подобных проблем с водоснабжением в их деревне прежде не было. Уточняется, что на место после жалоб местных жителей приехали специалисты, которые начали проверку системы на предмет неполадок.

Ранее о похожей проблеме сообщили ростовчане — у жильцов домов, расположенных на улице Подвойского, из кранов вместо воды полились песок и глина. По их словам, мутная, оставляющая грязные следы жидкость забила сантехнику и стала выводить из строя бытовую технику.