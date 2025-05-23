В российском регионе из кранов потекли песок и глина

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на песок и глину из кранов вместо воды

Жители Ростова-на-Дону пожаловались, что из кранов в жилых домах уже более месяца текут песок и глина. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

По его данным, речь идет об улице Подвойского. В конце апреля сотрудники водоканала провели ремонт, после которого из кранов начали выходить глина и песок.

На записи, сделанной в одном из домов, видна мутная, оставляющая грязные следы жидкость. По словам жильцов, она забивает сантехнику и выводит из строя бытовую технику. «Стиральные машины люди начали чинить, также котлы перестали работать», — посетовал сын местной жительницы.

Он отметил, что в некоторые дни из забитых песком и глиной кранов переставала идти вода. В связи с происходящим в доме жильцы вынуждены ежедневно менять фильтры и покупать питьевую воду в бутылках.

Ранее жители Дальнереченска Приморского края пожаловались, что у них из кранов льется черный чай.

