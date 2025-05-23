Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 23 мая 2025Экономика

В российском регионе из кранов потекли песок и глина

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на песок и глину из кранов вместо воды
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Ростова-на-Дону пожаловались, что из кранов в жилых домах уже более месяца текут песок и глина. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

По его данным, речь идет об улице Подвойского. В конце апреля сотрудники водоканала провели ремонт, после которого из кранов начали выходить глина и песок.

На записи, сделанной в одном из домов, видна мутная, оставляющая грязные следы жидкость. По словам жильцов, она забивает сантехнику и выводит из строя бытовую технику. «Стиральные машины люди начали чинить, также котлы перестали работать», — посетовал сын местной жительницы.

Он отметил, что в некоторые дни из забитых песком и глиной кранов переставала идти вода. В связи с происходящим в доме жильцы вынуждены ежедневно менять фильтры и покупать питьевую воду в бутылках.

Ранее жители Дальнереченска Приморского края пожаловались, что у них из кранов льется черный чай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потери несут очень большие». Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

    Лавров высказался о возможности вторых переговоров с Украиной

    Стало известно о выводе батальона «Айдар» из ДНР в Днепропетровскую область

    Орбан пообещал помешать одному плану ЕС против России

    Российская сеть гипермаркетов столкнулась с угрозой банкротства

    Лавров оценил Ватикан как место для следующих переговоров России и Украины

    Путин поручил предоставить льготную ипотеку двум категориям граждан

    Лавров рассказал о встрече России и Украины в Ватикане

    Россиянина предложили отправить на 30 лет в колонию за сход поездов и атаку дронов

    Варламов сравнил американский супермаркет с «Ашаном» и показал цены на продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости