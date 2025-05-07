В российском городе из кранов полился черный чай

Жители Дальнереченска пожаловались, что у них из кранов льется черный чай

В Дальнереченске в жилых домах из кранов полился черный чай. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители пожаловались, что вода, которая течет в домах, имеет насыщенный темно-коричневый оттенок. «С крана чай сразу льется», — продемонстрировала на видео одна из них, набрав жидкость в стакан.

В прошлый грязная вода в Дальнереченске текла в апреле. Тогда к делу подключилась прокуратура, однако проблема вернулась.

Ранее жители жилого комплекса «Зеленодольский» в Пензе пожаловались на дерматит из-за коричневой вонючей воды, которая льется из-под крана. Помимо этого, они рассказали, что у них отключают воду дважды в неделю.