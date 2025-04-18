В российском городе пожаловались на дерматит из-за коричневой вонючей воды из-под крана

Жители Пензы пожаловались на дерматит из-за коричневой вонючей воды из-под крана

Жители одного из жилых комплексов Пензы пожаловались на то, что у них отключают воду дважды в неделю, а в оставшиеся дни из кранов льется вонючая коричневая вода. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о ЖК «Зеленодольский» — всего в нем примерно 900 квартир. Первые проблемы начались в 2025 году, когда воду стали часто отключать, а сама она стала некачественной — коричневой и плохо пахнущей. Причиной этому стал выход из строя одной из скважин. В результате вторая не справляется с объемом и функционирует с перебоями, а в воде теперь содержится переизбыток железа, что спровоцировало серьезные дерматиты и другие кожные заболевания у жильцов.

Глава фирмы-застройщика «Доступное жилье», хотя и признал наличие проблемы, однако не торопится ее решать. Он сообщил жильцам, что насосов, поддерживающих работу скважин, в продаже нет, а китайские аналоги из-за их ненадежности не хочет приобретать из принципа. Для решения проблемы Фадеев предложил протянуть за счет компании трубу до другого источника воды в районе остановки Совхозтехникума, однако работы займут три-пять месяцев и будут стоить примерно 20 миллионов рублей. На этот период Фадеев пообещал подключить жилой комплекс к Горводоканалу. Между тем дольщики утверждают, что при разговоре с жильцами он не стеснялся в выражениях и грозился «обанкротиться» в случае, если они будут слишком много возмущаться. В беседе с журналистами Фадеев подтвердил свое желание улучшить ситуацию, однако отверг обвинения в угрозах.

Ранее в апреле мать четверых детей из поселка Корфовский пожаловалась, что ей и ее семье приходится жить в квартире с дырой в потолке. Она призналась, что опасается за здоровье и жизнь себя и детей, поскольку коммунальщики не торопятся ликвидировать последствия обвала.

