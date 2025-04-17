Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:08, 17 апреля 2025Экономика

В российском регионе многодетная мать пожаловалась на жизнь с дырой в потолке

Многодетная мать из поселка Корфовский пожаловалась на жизнь с дырой в потолке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Eduardo Manzana / Keystone Press Agency / Global Look Press

Многодетная мать из поселка в Хабаровском крае пожаловалась, что на протяжении двух месяцев ее семья живет с дырой в потолке, через которую видно кухню соседей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о жительнице поселка Корфовский по имени Юлия, которая воспитывает четверых детей от 4 до 12 лет. По ее словам, сталинка 1957 года постройки на улице Арсеньева, где они живут, нуждается в капитальном ремонте, который прежде там еще не проводили. В феврале 2025 года на кухне в ее квартире обвалился потолок. Чтобы укрепить конструкцию, коммунальщики поставили опору и после этого лишь на словах обещают починить потолок, не выдавая акт осмотра и игнорируя жительницу дома.

Юлия сняла на видео деревянные перекрытия, через просветы в которых она видит, что происходит на кухне у соседей сверху. «Вот видишь, какой у меня шикарный потолок! Вот тут прям видно ее кухню. Она же меня не топила, это я топила, я прыгала по потолку и тому подобное. Но на видео, на фото оно не так выглядит, а вот так стоишь, что оно прямо сейчас отвалится. ******* (классно) живем, да?» — посетовала россиянка. При этом женщина отметила, что исправно оплачивает коммунальные услуги и задолженностей у них нет.

Ранее инвалид из города Соликамска пожаловалась, что ей девять лет приходится ползать по подъезду, где нет пандуса. Местные власти предложили женщине, получающей пенсию в размере 20 тысяч рублей, установить его за свой счет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    В Госдуме ответили на обращение Ван Дамма к Путину

    Российский боец заявил о нехватке у ВСУ людей

    На Украине заявили о потере козырей в переговорах

    На Западе обвинили Зеленского в диктатуре

    Госдеп отказался обвинять Россию в отклонении плана Трампа по Украине

    В российском регионе многодетная мать пожаловалась на жизнь с дырой в потолке

    Макрона уличили в желании перетянуть Трампа на свою сторону

    По военному аэродрому в Николаевской области нанесли мощный ракетный удар

    Бывший министр спорта дал совет обвинившей тренера в домогательствах фигуристке Жилиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости