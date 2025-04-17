В российском регионе многодетная мать пожаловалась на жизнь с дырой в потолке

Многодетная мать из поселка Корфовский пожаловалась на жизнь с дырой в потолке

Многодетная мать из поселка в Хабаровском крае пожаловалась, что на протяжении двух месяцев ее семья живет с дырой в потолке, через которую видно кухню соседей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о жительнице поселка Корфовский по имени Юлия, которая воспитывает четверых детей от 4 до 12 лет. По ее словам, сталинка 1957 года постройки на улице Арсеньева, где они живут, нуждается в капитальном ремонте, который прежде там еще не проводили. В феврале 2025 года на кухне в ее квартире обвалился потолок. Чтобы укрепить конструкцию, коммунальщики поставили опору и после этого лишь на словах обещают починить потолок, не выдавая акт осмотра и игнорируя жительницу дома.

Юлия сняла на видео деревянные перекрытия, через просветы в которых она видит, что происходит на кухне у соседей сверху. «Вот видишь, какой у меня шикарный потолок! Вот тут прям видно ее кухню. Она же меня не топила, это я топила, я прыгала по потолку и тому подобное. Но на видео, на фото оно не так выглядит, а вот так стоишь, что оно прямо сейчас отвалится. ******* (классно) живем, да?» — посетовала россиянка. При этом женщина отметила, что исправно оплачивает коммунальные услуги и задолженностей у них нет.

Ранее инвалид из города Соликамска пожаловалась, что ей девять лет приходится ползать по подъезду, где нет пандуса. Местные власти предложили женщине, получающей пенсию в размере 20 тысяч рублей, установить его за свой счет.