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23:14, 22 июля 2025Мир

В США оценили шансы возвращения Маска в политику

Bloomberg: Маск может вернуться в политику в будущем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск в будущем может вернуться в политику. Так его шансы оценило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии», — указано в материале.

Отмечается, что об этой возможности инвесторов предупредила принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие «факторы риска» в свои документы. Собеседники агентства подчеркнули, что такая формулировка в тендерных предложениях компании используется впервые.

Ранее Маск раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него. «Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это», — заявил он.

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