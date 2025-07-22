В США оценили шансы возвращения Маска в политику

Bloomberg: Маск может вернуться в политику в будущем

Американский миллиардер Илон Маск в будущем может вернуться в политику. Так его шансы оценило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии», — указано в материале.

Отмечается, что об этой возможности инвесторов предупредила принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие «факторы риска» в свои документы. Собеседники агентства подчеркнули, что такая формулировка в тендерных предложениях компании используется впервые.

Ранее Маск раскритиковал проект госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него. «Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это», — заявил он.