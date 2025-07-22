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01:52, 22 июля 2025Мир

В США раскрыли план Трампа на отведенные для подписания договора с Украиной 50 дней

Риттер: Трамп отводит 50 дней на отстранение Зеленского и выборы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента России 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отвел 50 дней, в которые он рассчитывает на подписание мирного договора между Россией и Украиной, на отстранение правительства президента Владимира Зеленского и подготовки к проведению выборов. План американского лидера раскрыл бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала.

Он усомнился в том, что поставки вооружений Киеву и санкции способны повлиять на позицию России. Аналитик согласился с мнением журналиста Сеймура Херша о том, что администрация Трампа добивается смены украинских властей. При этом он не согласился с его мнением о том, что пост президента может занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный, поскольку подобная кандидатура не устроит Москву.

«Поэтому что нас ждет, так это ликвидация правительства Зеленского и проведение выборов на Украине, которые приведут к формированию в стране такого кабинета министров, который сможет отвечать российским требованиям», — отметил Риттер.

Сеймур Херш ранее заявил, что Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского. По его данным, это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

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