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16:17, 22 июля 2025Мир

В США раскрыли выгоду России от одного решения Трампа

NI: Россия может заполнить нишу USAID после его ликвидации по решению Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Россия может заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его ликвидации по решению президента США Дональда Трампа. Об этом заявил старший научный сотрудник по стратегическим коммуникациям Американского совета по внешней политике Томас Кент в своей статье для The National Interest (NI).

«Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный», — утверждается в публикации.

По словам эксперта, Россия сможет извлечь выгоду, если увеличит помощь странам Африки и Глобального Юга. Кент напомнил, что Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) расширяет свою деятельность в Африке, включая Анголу, Мали и Алжир.

1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы USAID. Он назвал закрытие ведомства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально».

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