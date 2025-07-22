В Таллине переименовали центр русской культуры

ERR: В Таллине лишили самостоятельности и переименовали Центр русской культуры

Городское собрание Таллина проголосовало за законопроект, лишающий самостоятельности Центр русской культуры, передавая его под управление организации «Котел культуры». Об этом сообщает ERR.

«Большинство депутатов столичного горсобрания проголосовали за объединение Центра русской культуры (ЦРК) и центра культуры "Сальме" под руководством "Котла культуры"», — рассказали журналисты.

Кроме того, сообщается, что учреждение переименуют в Культурный центр «Мере». Соответствующий законопроект поддержали 40 депутатов, против него выступили 33 члена городского собрания.

Ранее стало известно, что мэрия Таллина одобрила решение о дерусификации Центра русской культуры. Как объяснил мэр эстонской столицы Евгений Осиновский, новое название связано с тем, что учреждение расположено на бульваре Мере.