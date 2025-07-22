В ВСУ рассказали о поиске новобранцев на концертах, выставках и в вузах

В ВСУ заявили об ухудшении набора новобранцев

Процесс набора новобранцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ухудшился по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил замначальника 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка, передает телеканал «Новости.Live» в Telegram.

По его словам, раньше представителям украинской армии достаточно было пообщаться с прессой, чтобы количество новобранцев увеличилось. При этом сейчас рекрутерам приходится прилагать значительно большие усилия.

«Сегодня, чтобы привести то же количество людей, нам нужно туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, викторину, по тактической медицине провести занятия», — сказал он.

Кроме того, Швайка добавил, что сейчас сотрудники центров рекрутинга и территориальных центров комплектования (ТЦК) ищут новых военных на концертах, выставках и в вузах.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Киев ежемесячно отправляет на фронт около 30 тысяч солдат в рамках мобилизации. При этом, по его словам, от призыва уклоняются полтора миллиона граждан страны.