В Запорожской области обломки украинского дрона упали на территорию детского сада

Балицкий: Обломки дрона ВСУ упали на территорию детского сада в Бердянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Бердянск в Запорожской области. Украинский дрон был сбит, его обломки упали на территорию детского сада, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Осколки [дрона] упали на территорию детского сада и территорию пожарно-спасательной части», — написал чиновник. Он отметил, что в момент падения обломков в детском саду находились 18 человек, 12 из которых — дети. В результате происшествия никто не пострадал.

Детей эвакуировали, на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что около Запорожской АЭС загорелся лес — это также было последствиями удара ВСУ.