Врачам удалось извлечь из легкого бойца СВО прошедший в миллиметре от артерии осколок

В Москве из легкого бойца СВО извлекли прошедший в 1 мм от артерии осколок

В Москве врачам удалось извлечь из легкого бойца специальной военной операции (СВО) на Украине прошедший в одном миллиметре от артерии осколок. Об этом пишут «Известия».

Боец с позывным Велес рассказал, что это его первое ранение на фронте. По его словам, он не мог даже представить, что это может быть что-то тяжелое, и переживал, что у него были сломаны кости.

Начальник отделения торакальной хирургии ГВКГ имени Бурденко Александр Фокин объяснил, что сложность осколочных ранений в легкое состоит в том, что подобные травмы зачастую провоцируют осложнения, поэтому при проведении операции хирургу необходимо минимизировать риски.

«При извлечении инородного тела существует риск повреждения крупного сосуда либо легкого, и этого максимально нужно избежать», — пояснил он.

Ранее в Самаре хирурги извлекли металлический осколок из позвоночника и спинного мозга участника СВО. Инородное тело располагалось рядом со стволом головного мозга военнослужащего.