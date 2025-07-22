Врачам удалось извлечь из легкого бойца СВО прошедший в миллиметре от артерии осколок

В Москве врачам удалось извлечь из легкого бойца специальной военной операции (СВО) на Украине прошедший в одном миллиметре от артерии осколок. Об этом пишут «Известия».
Боец с позывным Велес рассказал, что это его первое ранение на фронте. По его словам, он не мог даже представить, что это может быть что-то тяжелое, и переживал, что у него были сломаны кости.
Начальник отделения торакальной хирургии ГВКГ имени Бурденко Александр Фокин объяснил, что сложность осколочных ранений в легкое состоит в том, что подобные травмы зачастую провоцируют осложнения, поэтому при проведении операции хирургу необходимо минимизировать риски.
«При извлечении инородного тела существует риск повреждения крупного сосуда либо легкого, и этого максимально нужно избежать», — пояснил он.
Ранее в Самаре хирурги извлекли металлический осколок из позвоночника и спинного мозга участника СВО. Инородное тело располагалось рядом со стволом головного мозга военнослужащего.