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12:04, 22 июля 2025Россия

Врачам удалось извлечь из легкого бойца СВО прошедший в миллиметре от артерии осколок

В Москве из легкого бойца СВО извлекли прошедший в 1 мм от артерии осколок
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве врачам удалось извлечь из легкого бойца специальной военной операции (СВО) на Украине прошедший в одном миллиметре от артерии осколок. Об этом пишут «Известия».

Боец с позывным Велес рассказал, что это его первое ранение на фронте. По его словам, он не мог даже представить, что это может быть что-то тяжелое, и переживал, что у него были сломаны кости.

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Начальник отделения торакальной хирургии ГВКГ имени Бурденко Александр Фокин объяснил, что сложность осколочных ранений в легкое состоит в том, что подобные травмы зачастую провоцируют осложнения, поэтому при проведении операции хирургу необходимо минимизировать риски.

«При извлечении инородного тела существует риск повреждения крупного сосуда либо легкого, и этого максимально нужно избежать», — пояснил он.

Ранее в Самаре хирурги извлекли металлический осколок из позвоночника и спинного мозга участника СВО. Инородное тело располагалось рядом со стволом головного мозга военнослужащего.

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