Российские хирурги удалили бойцу СВО оказавшийся рядом со стволом головного мозга осколок

В Самаре хирурги извлекли осколок из позвоночника и спинного мозга бойца СВО

В Самаре хирурги извлекли металлический осколок из позвоночника и спинного мозга участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Инородное тело располагалось рядом со стволом головного мозга бойца, передает ТАСС.

«Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией», — отметили в минздраве российского региона.

Военнослужащий поступил в российскую больницу с сильными болями в руке, слабостью в ногах и прогрессирующими неврологическими нарушениями. Осмотрев его, врачи назначили операцию, которая осложнялась тем, что осколок располагался рядом с жизненно важными центрами и позвоночной артерией.

Российским нейрохирургам удалось извлечь инородное тело без повреждения спинного мозга и артерий, после чего они зафиксировали шейный отдел позвоночника через один прокол. Сообщается, что метод малоинвазивной чрескожной двусторонней фасеточной фиксации шейного отдела позвоночника врачи применили впервые в России.

Бойца СВО выписали из больницы уже через десять дней после перенесенной операции — у него восстановилась подвижность руки и ног, он больше не испытывает боли.

Ранее сообщалось, что в Красноярске участнику СВО вшили руку в живот для восстановления после ожога. Ранение военный получил, когда во время одного из боев загорелся бронетранспортер, внутри которого он находился.