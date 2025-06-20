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18:03, 20 июня 2025Россия

Российскому участнику СВО вшили руку в живот с одной целью

В Красноярске бойцу СВО вшили руку в живот для восстановления после ожога
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске участнику специальной военной операции (СВО) на Украине вшили руку в живот с одной целью — для восстановления после ожога. О проведении необычной операции пишет «Российская газета».

По данным издания, во время одного из боев в зоне СВО загорелся бронетранспортер, внутри которого находился российский военный. Бойцу удалось выжить, но он получил серьезные ожоги кистей обеих рук.

Как рассказали медики, наиболее пострадала правая конечность — на ней сформировались плотные рубцы, которые сковали кости и сухожилия, из-за чего рука перестала двигаться и частично потеряла чувствительность.

Врачи решили сделать российскому военнослужащему пересадку кожи. При этом медики выразили опасения, что обычная операция не помогла бы, а потому прибегли к методу «пластики восстановления лоскутом на временной питающей ножке».

Для проведения операции потребовалась кожа с живота пациента. Хирурги сделали надрез в этой области, отсекли необходимый для замены рубцовой ткани лоскут, но не до конца: с одной стороны он остается на животе, с другой — пришит к руке.

«Нам пришлось, так сказать, вшить руку пациента ему в живот, чтобы получить избыток здоровых тканей. Эти ткани в течение четырех недель должны прижиться, а позже мы сделаем второй этап операции — разъединим конечность с животом, убрав "питающую ножку"», — объяснил хирург-комбустиолог ожогового отделения красноярской краевой клинической больницы Иван Владимиров, добавив, что первая операция прошла успешно.

Ранее в Екатеринбурге хирурги восстановили лицо российскому участнику СВО. Для проведения операции медики воспользовались технологией 3D-печати.

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