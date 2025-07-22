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10:30, 22 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали операцию по поиску российских диверсионных групп в Красноармейске

DeepState: ВСУ начали операцию по поиску российских ДРГ в Красноармейске ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали операцию по поиску диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) России в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

«Сейчас еще продолжается поиск и уничтожение данных групп», — сказано в публикации.

По данным портала, российские ДРГ проникли в Красноармейск, воспользовавшись тем, что у одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилась пехота. Сообщается также о потерях украинских войск, в том числе из-за увеличения случаев ошибочных обстрелов своих подразделений.

Ранее стало известно, что российская разведгруппа устроила засаду на машину ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск). Сообщается, что в окрестностях сейчас идут бои.

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