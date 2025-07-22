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11:13, 22 июля 2025Из жизни

Юную родственницу принцев Гарри и Уильяма нашли мертвой в ее имении

В Англии юную родственницу британских принцев нашли мертвой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tom Nicholson / Reuters

20-летнюю родственницу британских принцев нашли мертвой в ее имении в Юго-Западной Англии. Об этом сообщает The Sun.

Рози Рош не стало 14 июля. Мать и сестра зашли к девушке, когда она должна была собирать вещи для поездки с друзьями, и наткнулись на ее тело. Рядом лежало огнестрельное оружие. Коронерский суд Уилтшира и Суиндона начал расследование, однако оно было отложено до 25 октября. Пока полиция считает, что к смерти девушки не причастны третьи лица.

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Рош является внучкой дяди принцессы Дианы — матери принцев Уильяма и Гарри. Она изучала английскую литературу в Даремском университете. Семья Рош и представители принца Уильяма отказались дать комментарии.

Ранее сообщалось, что американка Вирджиния Джуфре, обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой. Она утверждала, что принц был одним из нескольких мужчин, принудивших ее в 17 лет к сексуальным отношениям с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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