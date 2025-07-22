Юную родственницу принцев Гарри и Уильяма нашли мертвой в ее имении

В Англии юную родственницу британских принцев нашли мертвой

20-летнюю родственницу британских принцев нашли мертвой в ее имении в Юго-Западной Англии. Об этом сообщает The Sun.

Рози Рош не стало 14 июля. Мать и сестра зашли к девушке, когда она должна была собирать вещи для поездки с друзьями, и наткнулись на ее тело. Рядом лежало огнестрельное оружие. Коронерский суд Уилтшира и Суиндона начал расследование, однако оно было отложено до 25 октября. Пока полиция считает, что к смерти девушки не причастны третьи лица.

Рош является внучкой дяди принцессы Дианы — матери принцев Уильяма и Гарри. Она изучала английскую литературу в Даремском университете. Семья Рош и представители принца Уильяма отказались дать комментарии.

Ранее сообщалось, что американка Вирджиния Джуфре, обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, покончила с собой. Она утверждала, что принц был одним из нескольких мужчин, принудивших ее в 17 лет к сексуальным отношениям с американским финансистом Джеффри Эпштейном.