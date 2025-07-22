Жителям Подмосковья предложили пожить в доме хоббита

Жителям подмосковной Истры предложили пожить в фэнтезийном доме

Строитель из подмосковной Истры предлагает создать детские домики в виде норы хоббита на другие фэнтазийные темы. Об этом сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

Продавец готов создать эксклюзивные детские домики по мотивам фэнтези минимум за 200 тысяч рублей. «Оригинальная идея, будет что друзьям показать и похвастаться», — написал он в объявлении.

Ранее в Москве тем, кто находится в поиске съемной квартиры для проживания, предложили арендовать студию площадью 8 квадратных метров на чердаке за 65 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено недалеко от станции метро «Беговая». Из окна можно увидеть «Москву-Сити».

