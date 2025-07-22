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17:45, 22 июля 2025Экономика

Жителям Подмосковья предложили пожить в доме хоббита

Жителям подмосковной Истры предложили пожить в фэнтезийном доме
Мария Черкасова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Einstein Barathyraj / Shutterstock / Fotodom

Строитель из подмосковной Истры предлагает создать детские домики в виде норы хоббита на другие фэнтазийные темы. Об этом сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

Продавец готов создать эксклюзивные детские домики по мотивам фэнтези минимум за 200 тысяч рублей. «Оригинальная идея, будет что друзьям показать и похвастаться», — написал он в объявлении.

Ранее в Москве тем, кто находится в поиске съемной квартиры для проживания, предложили арендовать студию площадью 8 квадратных метров на чердаке за 65 тысяч рублей в месяц. Жилье расположено недалеко от станции метро «Беговая». Из окна можно увидеть «Москву-Сити».

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